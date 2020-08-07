Дженнифер Гарнер завела шуры-муры с Брэдли Купером

Не успели поклонники привыкнуть к новости, что 48-летняя Дженнифер Гарнер рассталась со своим 42-летним бойфрендом Джоном Миллером, как звезда дала всем новый повод для обсуждений. На днях она была замечена в компании своего коллеги и давнего друга, 45-летнего Брэдли Купера.

Дженнифер с Брэдли и его трехлетней дочерью Леей весело провели время на одном из пляжей Малибу. По словам очевидцев, звезды о чем-то беседовали, много смеялись и вместе играли с Леей. В какой-то момент Купер с голым торсом прямо на песке начал выполнять упражнения, а Джен сидела рядом и наблюдала за происходящим — этот момент в общении давних друзей показался находящимся на пляже особенно игривым.

Брэдли Купер и Дженнифер Гарнер

О расставании Гарнер с Миллером стало известно только вчера, при этом актриса уже около полугода находится в статусе «свободна». Пара прекратила романтические отношения еще до того, как Лос-Анджелес был закрыт на карантин, при этом бывшие возлюбленные остались в дружеских отношениях: их близкие друзья даже не исключают возможности, что через какое-то время они снова сойдутся.

Купер же не был замечен ни с кем с момента расставания с 34-летней Ириной Шейк. Пара объявила о своем разрыве в июне 2019 года, но продолжает вместе воспитывать общую дочь Лею.

Интересно, что ранее Брэдли Куперу и Дженнифер Гарнер, которые вместе играли в фильме «День святого Валентина» и сериале «Шпионка», уже приписывали романтическую связь, однако они все время оставляли эти слухи без внимания. Гарнер неоднократно очень тепло отзывалась о Брэдли в интервью и на различных публичных мероприятиях.

На церемонии «Оскара» в прошлом году Джен даже пошутила, что именно она научила Брэдли всему тому, что он сейчас умеет. Гарнер также рассказывала, что взяла заботу о Купере на себя, когда в 2001 году они только начали сниматься в сериале «Шпионка».

Я отвезла его к себе домой и приготовила ужин, и я по-прежнему продолжаю ему готовить,

— делилась Гарнер в беседе с журналистами.

Напомним, в 2015 году Дженнифер Гарнер объявила о расставании с Беном Аффлеком, в браке с которым прожила почти 10 лет. Теперь они вместе воспитывают троих детей. До встречи с Аффлеком Гарнер была замужем за актером Скоттом Фоули, а после развода с ним встречалась с коллегой по сериалу «Шпионка» Майклом Вартаном.