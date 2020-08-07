Доверчивых боевиков Вагнера заманили в Минск коварные украинские спецслужбы под предлогом работы охранниками- такую версию выдвигают российские СМИ

В России никак не могут смириться с громким провалом группы боевиков Вагнера. Теперь в истории появился «украинский след». Дальше цитата.

«Провокацию с задержанием 33 россиян в Минске организовал Киев. Журналист Александр Коц выяснил, что авиабилеты в Стамбул оформляли украинские фирмы, созданные несколько месяцев назад. Все телефоны вербовщиков уже заблокированы.

Россиян заманили в Минск под предлогом работы охранниками на нефтяных объектах в Сирии. Обзванивал ребят, ранее принимавших участие в боевых действиях в горячих точках мира, некий Сергей Петрович. Номер на мобильниках, действительно, высвечивался с арабским кодом. Вот только входящие вызовы на этот телефон не проходили – номер был, как выяснится позже, виртуальным.

Вербовщика интересовали, прежде всего, ветераны войны в Донбассе. Когда группа сформировалась, пришло сообщение, что Сергей Петрович убит. И новый вербовщик Артур предложил готовым к вылету группам переориентироваться на Венесуэлу – звонил также с виртуального номера с венесуэльским кодом.

Маршрут предполагался такой: из Москвы организованно пятью группами добраться до Минска, оттуда вылет в Стамбул, далее в Гавану и затем в Каракас. Билеты на самолет из Минска на 25 июля первой группе выдали на границе с Белоруссией.

На документах стоял штамп российской турфирмы «Коралл Тревел». Однако «Турецкие авиалинии» на запрос дали официальный ответ: билеты приобретались в офисе в Киеве, оплачены наличными деньгами. Там же в Киеве билеты были перебронированы на 30 июля. Фирма, через которую приобретались билеты, зарегистрирована на украинских граждан в январе 2020 года.

Дальнейшие события известны: россиян задерживают в Белоруссии по наводке СБУ – об этом рассказал сам президент Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону. Российско-белорусские отношения подорваны. Дело сделано. Плюс украинские спецслужбы получили возможность устроить показательный процесс над участниками войны в Донбассе – президент Незалежной Владимир Зеленский уже звонил Лукашенко с просьбой экстрадировать задержанных в Киев».