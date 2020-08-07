Дело против Коломойского может существенно отразиться на внешней политике Украины

Украинский политолог Андрей Смолий пишет на своей странице в Facebook, новость, которая появилась вчера ближе к вечеру – это реальная бомба для украинского политикума и начало конца власти Зеленского.

Политолог отмечает, Министерство юстиции США официально обвинило олигарха Коломойского в отмывании средств через «ПриватБанк», а также массовых хищениях средств вкладчиков банка, в том числе на территории США. Также в статье рейтингового издания «The Washington Post» неоднократно упоминается Владимир Зеленский, как лицо, которое связано с Коломойским. При этом обвинить «The Washington Post» в том, что это издание подыгрывает политически кому-то из украиснких политиков невозможно, в данном случае речь идет не об аналитике, а о конкретных фактах преступлений олигарха.

Андрей Смолий пишет, теперь украинская власть может сделать окончательный крен в сторону России, так как деваться уже некуда. Обвинения против Игоря Коломойского очень серьезные, а президенту Зеленскому надо делать выбор и этот выбор будет или Украина, или Кремль с Коломойским. Несмотря на все события последнего года, очень сомнительно, что власть сделает выбор в сторону Украины.