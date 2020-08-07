Cadillac представил электрический кроссовер Lyriq

Компания Cadillac наконец представила новинку, о которой говорят с прошлого года: первый электрический кроссовер Lyriq, на 80–85 процентов готовый к серийному производству. Большую часть презентации уделили технической начинке модели и её дизайну, но умолчали о силовой установке электромобиля и его динамических характеристиках.

В основе первого серийного электрокара лежит новая платформа General Motors, разработанная специально для автомобилей с электрической силовой установкой.

Её основным структурным элементом является инновационная батарея Ultium, расположенная таким образом, чтобы обеспечить кроссоверу низкий центр тяжести и почти идеальное распределение веса по осям.