Cadillac представил электрический кроссовер Lyriq

Ultium отличает от прочих аккумуляторов химический состав: содержание редкоземельного кобальта в нём снижено более чем на 70 процентов по сравнению с нынешними батареями GM. Литий-никель-марганец-кобальт-оксидный аккумулятор работает под напряжением 400 либо 800 вольт и поддерживает зарядку мощностью до 350 киловатт.
Ёмкость батареи — 100 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода около 483 километров. Для сравнения, самая «дальнобойная» модификация Tesla Model X Long Range Plus проезжает на одной зарядке более 3565 километров, так что по этому показателю Lyriq проигрывает конкуренту. По другим характеристикам сравнивать Lyriq и Model X пока рано, потому что в Cadillac не раскрывают ни мощность силовой установки, ни динамические характеристики кроссовера.
Во время презентации особое внимание уделили дизайну Lyriq. По словам исполнительного директора Cadillac Design Эндрю Смита, кроссовер демонстрирует новый виток развития фирменной стилистики бренда: её отличают плавные линии, низкая линия крыши (она увенчана коротким спойлером) и обилие светящихся элементов: подсветка встроена в нижнюю часть фальшрадиаторной решётки, выдвижные дверные ручки и даже в эмблему.
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