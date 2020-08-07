Брат Меган Маркл раскрыл подробности ее отношений с отцом

Брат Меган Маркл Томас раскрыл подробности ее отношений с отцом. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, Томас Маркл-старший не доверяет герцогине Сассекской. «Он просто знать ее не хочет из-за всей этой лжи и манипуляций. Недавно он отмечал 76-летие и так и не дождался поздравлений от Меган», — сказал брат Маркл. Он также подчеркнул, что отец перестал надеяться на примирение с герцогом и герцогиней Сассекскими. При этом Томас Маркл-старший мечтает встретиться со своим внуком Арчи — сыном Меган Маркл и принца Гарри.

В феврале отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении королевы Елизаветы II и британского народа. Он осудил заявление, сделанное герцогиней Сассекской и ее супругом, британским принцем Гарри, после запрета на использование торговой марки Sussex Royal. «Меган и Гарри меня сейчас очень возмущают, — объяснил он. — Не думаю, что у них есть право использовать слово Royal (королевский)».