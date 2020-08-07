Анонсировали съемки пятой части «Джона Уика»

Киностудия Lionsgate начала разработку пятой части триллера «Джон Уик». Об этом в четверг, 6 августа, рассказал исполнительный директор студии Джон Фелтхаймер.

В кинокомпании Lionsgate полным ходом идет разработка очередной, уже пятой по счету, части популярного триллера «Джон Уик», сообщает в интервью Фелтхаймер.

Журналисты отмечают, что создатели уже работают над сценариями четвертого и пятого фильмов франшизы, а также планируют выпустить их подряд.

Съемки картин должны стартовать в начале 2021 года, когда Киану Ривз закончит с новой «Матрицей».

Картина «Джон Уик 4» должна появиться в кинотеатрах 27 мая 2022 года, хотя изначально Lionsgate надеялась выпустить картину 21 мая 2021 года — вмешалась пандемия COVID-19. Дата премьеры «Джона Уика 5» не объявлена.

«Джон Уик 4» выйдет на экраны кинотеатров в День памяти в 2022 году», — сказал Фелтхаймер.

Первые три части картины собрали 584 млн долларов.

Напомним, режиссер фильма «Джон Уик 4» раскрыл подробности картины. В фильм «Джон Уик 4» войдут кадры, вырезанные из третьей части.

Также, режиссер Лилли Вачовски, создавшая легендарную трилогию «Матрица», раскрыла смысл метафоры в истории главного героя Нео.