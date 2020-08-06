В украинский прокат выйдет самая взрывная комедия сезона

На большие экраны в Украине выйдет романтическая комедия «Палм-Спрингс» со звездами Голливуда. В центре сюжета – двое главных героев Майлз и Сара, которые в прямом смысле «зависают» в одном калифорнийском городке, приехав туда на свадьбу.

Главные роли сыграли звезда фильмов «Бруклин 9-9», «Папа-досвидос» актер Энди Сэмберг, а также Кристин Милиоти, известная зрителям по таким фильмам и сериалам, как «Волк с Уолл-стрит», «Как я встретил вашу маму», «Черное зеркало».

Премьера ленты состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 26 января 2020 года, получив после кинофестиваля потрясающе положительные отзывы критики и аудитории. Рейтинг популярного сайта Rotten Tomatoes, который показывает, насколько зрители одобрили каждый фильм, составил 100% положительных рецензий.

Рассказываем детальнее о сюжете, актерском составе, а также когда ждать премьеру «Палм-Спрингс» в Украине.

По сюжету, встретившись на свадьбе в Палм-Спрингс, Майлз и Сара вдруг оказываются в петле времени. Каждый день они вынуждены слушать одни и те же свадебные тосты и песни… Но есть и преимущества: «День Сурка» дает возможность прожить бесконечное количество жизней и, следовательно, реализовать свои самые безумные идеи и мечты. Приготовьтесь, будет горячо!

Также в фильме сыграли: оскароносный актер Джонатан Кимбл Симмонс («Одержимость», «Ла-Ла Ленд», «Человек-паук», «Лига справедливости»), Камила Мендес («Ривердейл», «Идеальное свидание», «Симпсоны»), Тайлер Хеклин («Пятьдесят оттенков свободы», «Волчонок»), а также Питер Галлахер («Очень плохие мамочки 2», «Красота по-американски»).

Для режиссера Макса Барбакова – фильм это дебют в большом кино, но невероятно успешный. Романтическая комедия стала не только одним из самых успешных творческих дебютов на «Сандэнсе», но и новым рекордсменом: права на ленту за рекордную сумму в 22 миллиона долларов приобрел популярный сервис Hulu (вместе с Neon для лимитированного кинопроката на территории США).

«Палм-Спрингс» – продюсерский проект комедийной группы The Lonely Island, неизменным участником которой является Сэмберг. Эта команда отвечала за множество музыкальных сегментов в популярном шоу Saturday Night Live, которые становились вирусными в сети. А также создали несколько успешных пародийных лент – «Поп-звезда: никогда не сдавайся» и «Семь дней в аду».

Романтическая комедия «Палм-Спрингс» выйдет в прокат в Украине 20 августа.