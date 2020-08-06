В Николаевском порту два года стоит груз с 3200 тоннами селитры

О селитре в Николаевском порту написал глава общественной организации «Центр аналитических исследований» Андрей Сенченко. При этом, из-за данного груза было открыто несколько уголовных производств.

Так, СБУ отмечала: «Досудебным расследованием установлено, что 18 сентября 2018 года в пункте пропуска через государственную границу Украины «Николаевский морской торговый порт» было оформлено прибытие судна «Тузла» (флаг о.Кука) с грузом, селитра аммиачная, количеством 3, 2 тыс. тонн. Отправитель товара Казахстан. После перемещения железнодорожным транспортом был погружен на судно в порту Поти, Грузия. 20.09.2018 в Государственную экологическую инспекцию Северо-Западного региона Черного моря (далее Инспекция) поступила информация о ввозе на территорию Украины через пункт пропуска Николаевский морской торговый порт удобрений, срок годности которых истек».

Однако после этого следователи проводили осмотр арестованного товара и утверждали, что неустановленные лица компании-экспедитора пытались предоставить «товарный вид» грузу, чтобы выпустить его в свободное обращение на территории Украины.

«06.11.2018 на территории 12 причала ГП «Николаевский морской торговый порт» проведен осмотр, во время которого обнаружено брезентовые мешки типа биг-бег с сыпучим веществом в форме шариков белой формы, согласно информации, содержащейся на упаковочной таре является селитрой аммиачной», — сказано в постановлении Шевченковского суда от ноября 2018 года. А решением Киевского апелляционного суда от 28 января 2019 года арест селитры в порту сохранился.

Источник