В Канаде скончался бездомный пианист, ставший звездой YouTube

Пронзительно печальной оказалась судьба бездомного канадского пианиста Райана Арканда из города Эдмонтон.

Мужчина скончался на 47-м году жизни после нескольких лет борьбы с алкоголизмом и психическими болезнями. В последние годы он жил в местной церкви.

В 2014 году Арканд в одночасье стал звездой YouTube, когда ролик с его необыкновенной игрой на фортепиано посмотрели более чем 11 млн пользователей.

Канадец был пианистом-самоучкой, играть учился в подвале дома приемных родителей. Однако в подростковом возрасте он попал в тюрьму, позже потерял дом, и таланту не суждено было обрести будущее.