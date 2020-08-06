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В Канаде скончался бездомный пианист, ставший звездой YouTube

Пронзительно печальной оказалась судьба бездомного канадского пианиста Райана Арканда из города Эдмонтон.

Мужчина скончался на 47-м году жизни после нескольких лет борьбы с алкоголизмом и психическими болезнями. В последние годы он жил в местной церкви.

В 2014 году Арканд в одночасье стал звездой YouTube, когда ролик с его необыкновенной игрой на фортепиано посмотрели более чем 11 млн пользователей.

Канадец был пианистом-самоучкой, играть учился в подвале дома приемных родителей. Однако в подростковом возрасте он попал в тюрьму, позже потерял дом, и таланту не суждено было обрести будущее.

6 августа, 2020 | Category: Видео, Мир, Новости ﻿
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