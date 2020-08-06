В Канаде больным раком разрешили употреблять галлюциногенные грибы

Министр здравоохранения Канады Пэтти Хайду разрешила четырем людям, больным неизлечимыми формами рака,употреблять псилоцибиновые (галлюциногенные) грибы. Это стало исключением из Закона о контролируемых лекарствах и веществах.

Разрешение на психоделические грибы сделает возможной терапию псилоцибином — активным ингредиентом галлюциногенных грибов. Это вещество сегодня запрещено канадскими законами. Исключение до сих пор делалось только для исследований.

По данным TheraPsil, некоммерческой организации, которая выступает за психоделическую терапию, это первый известный случай разрешения на психоделические грибы.

Специалисты говорят, что употребление псилоцибина больными раком пациентами привело к снижению у них уровня тревожности, депрессии и безысходности, причем на весьма длительные периоды времени.

Лори Брукс, одна из пациенток, которым теперь можно употреблять галлюциногенные грибы, надеется, что это решение позволит больным раком канадцам в ближайшем будущем получить доступ к псилоцибину, который снимает боль и нервозность, не дожидаясь особого разрешения правительства.