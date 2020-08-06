В Израиле готовятся тестировать на людях вакцину от коронавируса

Сегодня, 6 августа, министр обороны Израиля Бени Ганц объявил, когда в Израиле стартуют испытания на людях вакцины, которая будет бороться с вирусом COVID-19.
Ганц встретился с директором института биологических исследований Шмуэлем Шапира.
После этого глава Минобороны заявил, что все первоначальные испытания были успешно завершены, а значит можно приступить к следующему этапу уже после еврейских праздников (они заканчиваются ближе к середине октября).
Бени Ганц также сообщил, что дальнейшие действия будут согласованы с Минздравом и будут соответствовать необходимым процедурам медицинской безопасности.
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