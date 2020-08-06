В Израиле готовятся тестировать на людях вакцину от коронавируса

После этого глава Минобороны заявил, что все первоначальные испытания были успешно завершены, а значит можно приступить к следующему этапу уже после еврейских праздников (они заканчиваются ближе к середине октября).

Бени Ганц также сообщил, что дальнейшие действия будут согласованы с Минздравом и будут соответствовать необходимым процедурам медицинской безопасности.