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В Израиле готовятся тестировать на людях вакцину от коронавируса

Сегодня, 6 августа, министр обороны Израиля Бени Ганц объявил, когда в Израиле стартуют испытания на людях вакцины, которая будет бороться с вирусом COVID-19.

Ганц встретился с директором института биологических исследований Шмуэлем Шапира.

После этого глава Минобороны заявил, что все первоначальные испытания были успешно завершены, а значит можно приступить к следующему этапу уже после еврейских праздников (они заканчиваются ближе к середине октября).

Бени Ганц также сообщил, что дальнейшие действия будут согласованы с Минздравом и будут соответствовать необходимым процедурам медицинской безопасности.

6 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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