В дом популярного блогера пришли сотрудники ФБР с обыском

На территорию дома популярного американского блогера Джейка Пола прибыли сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с ордером на обыск. Как сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, они пришли утром 5 августа по местному времени.

Звезда YouTube проживает в городе Калабасас, штат Калифорния. В издании уверены, что происходящее не является пранком, которыми известен блогер. Пока неизвестно, по какому именно делу проводятся действия сотрудниками ФБР.

По предварительным данным, на место прибыли около 20 человек в обмундировании, а также несколько внедорожников. Об арестах и собранных доказательствах также пока не сообщается. Неизвестно и то, был ли Джейк Пол дома в момент обыска. Последнее видео он опубликовал 2 августа.

Представитель ФБР в Лос-Анджелесе Рукелт Дальберис (Rukelt Dalberis) подтвердил каналу Fox News факт обыска в доме Пола, уточнив, что это связано с начатым расследованием. Какую-либо дополнительную информацию он сообщить отказался.

Ранее Джейка Пола уличили в мародерстве в торговом центре в Калифорнии, а также в попытках заработать популярность на фоне протестов, проходящих в США. На видео, как утверждается, Пол берет украденную бутылку водки. В соцсетях тогда возмутились поступком блогера.