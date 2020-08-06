В Австралии изобрели Shazam для пауков — он помогает понять, ядовитая перед вами тварь или нет

Многие австралийцы наверняка недоумевали: «Почему никто до сих пор не придумал паучий Shazam? Почему нельзя просто навести телефон на восьминогую тварь и узнать, опасна она или нет?». К счастью, теперь этот вопрос решен. В стране, где живет больше 2000 видов пауков и 170 видов змей, эта штука может пригодиться каждому.

В Австралии есть множество опасных тварей, например, «австралийская вдова», которая нередко заползает в дома и может, к примеру, спрятаться под ободком унитаза, или сиднейский воронковый паук, который не только ядовит и агрессивен, но и обладает такими мощными челюстями, что способен прокусить ноготь. И, словно пауков было недостаточно, самые ядовитые сухопутные змеи в мире, тайпаны, тоже водятся на этом континенте. В общем, даже удивительно, что Shazam для пауков появился только сейчас.

Сиднейский воронковый паук

Австралийская вдова

Приложение называется Critterpedia и было создано программистами Ником и Мюрреем Скарсами. Они разработали самообучающуюся систему благодаря помощи Австралийского национального научного агентства (CSIRO). Агентство предоставило данные о видах пауков и змей и их фотографии, а алгоритм теперь учится распознавать их с разных ракурсов и расстояний.

Однако без активной помощи простых австралийцев система не будет жизнеспособной. Вот почему Скарсы просят сограждан загружать приложение и активно фотографировать всевозможных тварей (в особенности потенциально опасных!). Сейчас Critterpedia находится в стадии бета-теста и может выдавать ошибки, но со временем должна стать почти непогрешимой. Создатели программы надеются, что она сможет спасти тысячи австралийцев: кого-то от гибели, кого-то от лишней нервотрепки. Тем более, что ядовитые виды зачастую могут быть внешне похожи на неядовитые, что делает их только опаснее.

Австралийский паук-кругопряд. Ядовит, но не особо опасен. Такого можно запросто встретить в саду.

«Используя революционные, передовые технологии, Critterpedia может помочь людям понять и принять нашу дикую природу… это — ключ к позитивным переменам», — говорит создатель программы Ник Скарс.