«Укрзализныця» проводит собственное расследование по делу о нападении на пассажирку поезда Киев-Мариуполь

«Укрзализныця» (УЗ) проводит служебное расследование с целью найти «крышующего» в компании схему с безбилетными пассажирами, сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.

«В настоящее время проходит служебное расследование действий руководителя филиала «Пассажирская компания» Максима Миняйла о коррупции, выявленной в ходе обысков СБУ и НАБУ. Мною в качестве члена наблюдательного совета инициировано перед обновленным подразделением экономической безопасности УЗ «вывернуть наружу» всю вертикаль поборов с безбилетных пассажиров и установить, кто стоит на вершине этой коррупционной пирамиды», — написал он на своей странице в Facebook в среду.

Так, Лещенко обнародовал свое обращение к директору по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця» Дмитрию Ярмаку, в котором просит проверить информацию о возможных нарушениях в работе филиала в рамках служебного расследования и уведомить о результатах проверки.

«Отдельно обращаю внимание на то, что в настоящее время в публичном пространстве циркулирует версия, согласно которой инцидент с нападением и попыткой изнасилования пассажирки поезда Мариуполь — Киев 1 августа произошел при участии лица, которое якобы самовольно проникло в поезд, не имея при этом билета», — отметил член набсовета в обращении.

Как сообщалось, «Укрзализныця» уволит сотрудников, из-за халатности которых посторонний мужчина проник в поезд №9/10 Киев — Мариуполь и избил пассажирку Анастасию Луговую. После этого инцидента министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о необходимости рассмотреть возможность возвращения полиции охраны в ночные поезда «Укрзализныця».

Однако, согласно данным члена набсовета компании Лещенко, привлечение полиции охраны может обойтись УЗ в дополнительные 250 млн грн ежегодно. «УЗ длительное время пытается привлечь представителей полиции к присутствию в поездах с целью обеспечения общественного порядка.

Однако полиция настаивает, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ это дополнительно 250 млн грн в год, напомню, без какой-либо компенсации убытков пассажирских перевозок», — рассказал он.