Украина готова предоставить Ливану гуманитарную помощь

Украина отправит гуманитарную помощь Ливану. Об этом сообщает пресс-служба правительства .

Отмечается, что Украина готова помочь Ливану преодолеть последствия мощного взрыва в Бейруте и направить туда отряд спасателей. По словам главы Кабмина, отряд готов вылететь в любую минуту в случае необходимости.

Власти страны оценили ущерб в 3-5 млрд долларов.

Ранее СМИ сообщали, что, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Один произошел в порту Бейрута, около резервуаров с нефтью, второй — недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города.

Позже Совет безопасности Ливана огласил подробности ужасного взрыва. Власти сообщили о том, что жертвами стали уже более 100 человек, а цифра продолжает расти. Также 300 тысяч человек остались без крыши над головой.