У конкурента Tesla возникли проблемы — он банкрот

В среду, 5 августа, конкурент Tesla, вышедший на IPO только в июне и еще не выпустивший ни одного электрогрузовика, представил свой первый квартальный отчет. Потери компании оказались значительно выше ожиданий аналитиков: за второй квартал убытки Nikola составили 86,64 миллиона долларов, что в пять раз больше аналогичного периода прошлого года. На фоне плохой статистики акции Nikola обвалились на 18 процентов.

Основатель Nikola Тревор Милтон (Trevor Milton) в Twitter выступил с критикой аналитиков. По его словам, при расчетах те использовали неправильные данные о количестве акций компании. Он заявил, что если подставить верную цифру, оказывается, что убытки получились значительно ниже ожиданий.