Том Хэнкс сыграет папу Пиноккио

Том Хэнкс намерен продолжить сотрудничество с режиссером Робертом Земекисом. Как сообщает издание Deadline, знаменитый голливудский актер ведет переговоры об участии в экранизации сказки «Пиноккио», которую запускает в производство студия Walt Disney.

Утверждается, что Хэнкс сам обратился к постановщику с просьбой рассмотреть его кандидатуру на роль создателя Пиноккио Джеппетто, когда прочитал сценарий картины. Переговоры пока на самой ранней стадии, но источники настаивают, что Роберт Земекис полностью поддерживает решение актера.

Отметим, что это уже не первая попытка Walt Disney снять игровой фильм «Пиноккио». Еще в 2017 году сообщалось, что в режиссерском кресле может оказаться Сэм Мендес, чуть позже с проектом ассоциировался Пол Кинг. Что касается перспективных совместных проектов Хэнкса и Земекиса, то в 2018 году сообщалось о проекте под названием «БИОС». Действие должно было происходить в постапокалиптическом мире, в котором на Земле остался единственный человек по имени Финч. Последний пытается создать робота, который будет заботиться о его собаке, если он умрет раньше нее. Герою предстоит решить весьма сложную задачу, так как робот должен не просто ухаживать за псом, но и любить его. Пока эти планы не были реализованы.