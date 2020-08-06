Сын Пабло Эскобара заявил,что знает где хранятся сокровища его отца

Внебрачный сын колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, проживающий сегодня на Майорке под псевдонимом Филипп Уиткомб (настоящее имя — Роберто Сендойя Эскобар), заявил, что знает, где хранятся сокровища его знаменитого отца.

В беседе с журналистами мужчина также анонсировал выход авторской книги «Сын Эскобара. Первенец», в которой расскажет свою историю.

Еще ребенком Уиткомб фактически стал сиротой. В ходе одной из спецопераций погибла его мать, после чего мальчика усыновил агент британской секретной разведывательной службы МИ-6. Позже мужчина объяснил мальчику, откуда у того воспоминания о перестрелке и смерти женщины в красном.

Спустя годы со отцом-преступником Уиткомб виделся лишь несколько раз. Больше всего мужчине запомнились запах наркобарона, в котором ощущались ароматы одеколона и гашиша, а также его слова — отец призвал сына не забывать, что он — Эскобар. При этом в свидетельстве о рождении Роберто Сендойя Эскобара имя отца нет, но о его родстве с главой Медельинского картеля говорится в документе о крещении.

В беседе с журналистами Уиткомб также рассказал, что знает ключ к сокровищам Эскобара, при этом уточнил, что речь не идет о наличных сбережениях. На вопрос, как мужчина планирует ими распорядиться, Уиткомб ответил, что передаст большую часть вырученных денег на борьбу с последствиями того, что «дон Пабло Эскобар сделал с населением этого мира».

Напомним, Пабло Эскобар, известный сегодня как один из крупнейших преступников XX столетия, в течение 15 лет возглавлял Медельинский картель. По некоторым оценкам, к началу 90-х его состояние превышало $30 миллиардов, а картель покрывал более 80% наркотрафика в США.