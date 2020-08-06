Священник на Волыни случайно поздравил Путина с Днем ангела и остался без работы

В расположенном во Владимир-Волынском районе Волынской области селе Галиновка настоятель храма поздравил с Днем ангела главу Российской Федерации Владимира Путина. При этом высокопоставленный священнослужитель заверил, что так получилось случайно.

Тем не менее, прихожане после такого поступка закрыли храм на замок Известно, что священник Алексей Шаран опубликовал текст поздравления в комментариях под фотографией Путина, и на этот факт обратил внимание местный журналист Алексей Биянов.

Пытаясь оправдаться, настоятель храма пояснил, что случайно поздравил Путина. «28 июля я поздравлял именинников, как обычно, с Днем ангела. По традиции, набранный текст взял на рассылку всем, кто носит имя Владимир. Поскольку я хорошо не разбираюсь в смартфонах и Фейсбуке, то по ошибке в рассылку попал президент РФ. Друзья заметили, подсказали и я поздравление удалил», – пояснил Алексей Шаран.

Тем не менее, вчера, 5 августа на дверях церкви, где служил священник, разгневанные прихожане повесили свой замок. Данную информацию уже подтвердил глава ОТО. Более того, он отметил, что ему позвонили и рассказали о происшествии анонимно. Верующие намерены собраться возле храма и обсудить ситуацию со священником Алексеем Шараном.