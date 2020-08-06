Сиквелу «Капитана Марвел» нашли нового режиссера-женщину

Режиссером сиквела комикс-боевика «Капитан Марвел», первого женского супергеройского сольника, собравшего в прокате миллиард долларов, станет Ниа Дакоста.

Дакоста до того успела снять представленную в 2018 году на фестивале Трайбека драму «Лесок» с Тессой Томпсон и Лили Джеймс, а также поставила по сценарию Джордана Пила хоррор «Кэндимен», который должен выйти в сентябре. Она заменит в режиссерском кресле «Капитана Марвел» Анну Боден и Райана Флека, которые работали над первым фильмом о супергероине, но позже покинули проект.

Напомним, «Капитан Марвел» вышел в 2019 году – накануне премьеры финальной части «Мстителей». Картина должна была полнее раскрыть историю самого сильного персонажа в команде супергероев – Керол Денверс. Боевик стал первым женским сольником в киновселенной Marvel, что не слишком впечатлило фанатов, но в целом порадовало критиков. Премьера сиквела картины намечена на 2022 год.