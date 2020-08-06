Селена Гомес рассказала, что изменилось в ее жизни за время карантина

В США все еще введены ограничения по передвижению в связи с пандемией коронавируса. Селена Гомес (Selena Gomez) не нарушает правила и сидит дома. Звезда рассказала, как она проводит карантин, и что изменилось в ее жизни за последние несколько месяцев. Оказывается, певица запустила собственное кулинарное шоу. При этом трудиться она начала только недавно, а все остальное время ей было не убежать от собственных мыслей, ведь появилось так много свободного времени, чтобы подумать.

«Нелегко пройти через то, что мы проходим. Это ненормально. Это влияет на людей с психологической точки зрения. Люди думают о том, о чем никогда не думали. Это сбивает с толку», – заявила Селена.

Гомес призналась, что ей было трудно привыкнуть к новому образу жизни в начале карантина, но она благодарна друзьям, которые ее поддерживали.

Помимо нового проекта, который запустили в рамках режима самоизоляции, Селена еще и переехала в новый особняк. Кроме того, девушка училась играть на гитаре, и у нее это уже неплохо получается.