Саудовская Аравия заканчивает «нефтяное перемирие» с Россией: Saudi Aramcо резко снижает цены для Европы

Нефтяное перемирие, заключенное Саудовской Аравией с Россией в апреле под давлением администрации Дональда Трампа, не продержалось и полугода.Начиная с сентября государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramcо вернется к политике скидок на европейском рынке, где десятилетиями хозяйничали российские поставщики.

Как сообщает Bloomberg, партии легкой саудовской нефти станут дешевле для европейских покупателей на 2,5-2,8 доллара.

В Северо-Западной Европе самый массовый сорт Saudi Aramco Arab Light, сходный по характеристикам с российской Urals, будет продаваться на 2,5 доллара дешевле, чем в августе. Скидка к цене Brent составит 1,8 доллара за баррель против премии в 70 центов в предыдущем месяце.

Цены на нефть Arab Extra Light снизятся на 2,8 доллара, скидка к Brent составит 1,3 доллара.

Для покупателей в Средиземноморье сверхлегкая нефть сорта Arab Extra Light станет дешевле на 2,5 доллара и будет стоить на 60 центов ниже Brent.

Для азиатских клиентов саудовская нефть подешевеет по всей линейке сортов. Цена Arab Super Light снизится на 60 центов, Arab Extra Light — на 50 центов, Arab Light — на 30 центов. Эти марки будут продаваться с премией в 2,05, 0,7 и 0,9 доллара к бенчмарку Oman/Dubai соответственно.

Тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy подешевеют на 30 центов.

Снижение цен саудитами было ожидаемо, потому что рынок начал чувствовать слабость, сказал Platts источник в крупной западной нефтяной компании. Следом цены снизит ADNOC — государственная компания Объедиенных Арабских эмиратов.

Новые скидки нужны, чтобы продать дополнительные объемы. С августа страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 1,2 млн баррелей сутки, при этом саудиты, ОЭА и Кувейт уже добавили на рынок почти 1 млн баррелей дополнительных ежедневных поставок в июле, отказавшись от добровольных дополнительных квот.

Новая нефть хлынет на рынок как раз в то время, когда Китай и Индия резко сокращают закупки, исчерпав свободные емкости в хранилищах, а повторные вспышки коронавируса сулят введение карантина в ряде стран.

«Эксперимент по наращиванию добычи может сработать против ОПЕК+, поскольку пока мы даже не близко к выходу из кризиса со спросом, — говорит глава исследований Rystad Energy Бьорнар Тонхауген. — В ближайшие три-четыре месяца мы получим небольшое перенасыщение рынка».

По оценке Rystad, в августе мировая добыча превысит спрос на 700 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре — на 2 млн, или супертанкер в день.

Снижение цен, объявленное Saudi Aramcо, значительно меньше скидок, которые Эр-Рияд начал давать в апреле, когда Россия отказалась сокращать добычу из-за пандемии коронавируса и вышла из сделки ОПЕК+. Тогда саудовская нефть в Европе подешевела разом на 10 долларов.

Прекращение ценовой войны с Россией, впрочем, не принесло саудитам никаких финансовых выгод, отмечает Bloomberg: из-за сокращения добычи и экспорта в мае королевство заработало на нефти 23,9 миллиарда риалов ($6,4 млрд долларов). Выручка снизилась даже по сравнению с предыдущим месяцем, когда ценовая война была в самом разгаре, а по сравнению со средним ежемесячным показателем прошлого года на уровне 16,8 млрд долларов упала более чем на 60%.