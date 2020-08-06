Samsung представила Galaxy Note 20 и смартфон с гибким экраном

Компания Samsung представила две версии смартфона Galaxy Note 20 со стилусом и новый смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold 2. Кроме того, компания представила новые версии планшетов, умных часов и беспроводных наушников. Трансляция презентации проходила на YouTube-канале Samsung.

Galaxy Note 20

Начиная с прошлого года Samsung начала выпускать сразу две версии Galaxy Note, которые отличаются прежде всего размером, а также функциями. В этом году она показала смартфоны Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. В обеих версиях установлены AMOLED-экраны, но с разными параметрами: 6,7 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей в младшей и 6,9 с разрешением 3088 на 1440 пикселей и частотой обновления 120 герц. В обоих экранах есть отверстие для 10-мегапиксельной камеры сверху, а также датчик отпечатка пальца.

Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra

На задней поверхности у смартфонов установлено по три камеры: 12-мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом, основная камера с разрешением 12 (Note 20) или 108 (Note 20 Ultra) мегапикселей и телеобъектив на 64 или 12 мегапикселей соответственно. Также отличаются аккумуляторы: 4300 или 4500 миллиампер-часов у Note 20 и Note 20 Ultra соответственно.

В обеих версиях установлен процессор Exynos 990 или Qualcomm Snapdragon 865+ в версии для США, от 8 до 12 гигабайт оперативной памяти типа LPDDR5 и от 128 до 512 гигабайт постоянной, причем в Note 20 Ultra ее можно дополнить картой MicroSD. Также оба смартфона поддерживают стандарт 5G, причем, в некоторых версиях будет поддержка обоих основных диапазонов: до 6 гигагерц и выше 24 (mmWave). Как и в предыдущих Galaxy Note, у обоих смартфонов есть встроенный стилус с Bluetooth-кнопкой.

В России смартфоны будут продаваться c 21 августа по цене от 79,9 тысячи рублей за Note 20 и 99,9 тысячи рублей за Note 20 Ultra.

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 2 — это новая версия Galaxy Fold, который был представлен полтора года назад и стал одним из первых смартфонов с гибким экраном. В смартфоне осталась та же конструкция с двумя отдельными экранами. В сложенном состоянии по размеру он похож на обычный смартфон, а в разложенном напоминает планшет. Главное отличие новой версии заключается в том, что внешний экран теперь занимает почти всю переднюю поверхность. Его размер составляет 6,2 дюйма по диагонали. Размер внутреннего экрана составляет 7,6 дюймов. В новой версии над внутренним экраном больше нет выреза: вместо него теперь у устройства есть одна небольшая камера во внешнем экране. Оба экрана имеют AMOLED-матрицу и работают с частотой 120 герц. Они получают энергию от двух аккумуляторов общим объемом 4500 миллиампер-часов.

Galaxy Z Fold 2

Поскольку сразу после анонса первой версии журналисты, получившие образцы Galaxy Fold, столкнулись с поломками экрана, инженеры доработали как конструкцию экрана, так и петлевой механизм. Благодаря этому в сложенном состоянии у между частями смартфона остается меньший зазор.

Samsung не раскрыла точные характеристики нового устройства. Компания начнет собирать предзаказы на смартфон первого сентября, его цена и окончательная дата выхода пока неизвестны.

Умные часы и беспроводные наушники

Компания представила новые умные часы Galaxy Watch 3. Как и предыдущие часы Samsung, они работают на операционной системе Tizen и имеют круглый экран с подвижной рамкой для управления интерфейсом. Они будут продаваться в двух версиях, различающихся размером экрана и емкостью аккумулятора: 1,4 дюйма и 340 миллиампер-часов или 1,2 дюйма и 247 миллиампер-часов. Кроме того, устройства есть в версиях с поддержкой LTE и без нее.

Galaxy Watch 3 Samsung

Galaxy Watch 3 умеют измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и артериальное давление, а также снимать электрокардиограмму. Кроме того, в них есть функция отслеживания падения, которая автоматически отправляет сообщение выбранным контактам, если человек упал и не реагирует на уведомление часов. Также они поддерживают платежи через Samsung Pay.

Также Samsung показала новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds Live, хранящиеся в подзаряжающем кейсе. Они имеют функции активного шумоподавления и вызова голосового помощника Bixby. От одного заряда сами наушники работают до восьми часов, а кейс продлевает время работы до 29 часов.

Galaxy Buds Live Samsung

В России цены на часы начинаются от 29,9 тысяч рублей за младшую версию и 34,9 тысяч рублей за старшую. Наушники стоят 13,9 тысячи рублей. В продажу они поступят 21 августа.

Планшеты Galaxy Tab S7

Samsung представила две версии планшета Galaxy Tab S7 с экранами размером 11 или 12,4 дюйма. В младшей версии установлен TFT-экран с разрешением 2560 на 1600 пикселей, а в старшей AMOLED с разрешением 2800 на 1752 пикселей. В обоих планшетах экраны работают с частотой 120 герц. В устройствах используется процессор Qualcomm Snapdragon 865+, 6 гигабайт оперативной памяти и 128 постоянной, а также поддерживается MicroSD.

Galaxy Tab S7

В планшетах используется измененная версия интерфейса Android, поддерживающая работу со сразу тремя приложениями, а также несколько новых приложений для рисования и создания заметок с помощью встроенного стилуса, часть из которых интегрирована с Microsoft Office. Оба планшета имеют версии с поддержкой LTE и Wi-Fi или только с Wi-Fi. Цены в России начинаются от 57,9 тысячи за Tab S7 и 69,9 за Tab S7 Plus.