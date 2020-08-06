Самая тучная в мире модель рассказала об одиночестве под фото в кружевном белье

Самая тучная в мире модель и американская активистка бодипозитива Тесс Холлидей опубликовала в соцсетях фотографию в кружевном нижнем белье. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

Для нового поста блогерша попозировала вполоборота к зеркалу и сняла себя на камеру смартфона. На снимке она одета в черное худи и трусы этого же цвета.

В описании к публикации, которая набрала более 110 тысяч лайков, она рассказала подписчикам о своем одиночестве. «Я толстая, я квир и я трудящаяся женщина, которая воспитывает ребенка в одиночку. Я снова пытаюсь обрести себя после семи лет, которые я провела в не самых здоровых отношениях», — высказалась Холлидей.

Женщина также призналась, что, будучи публичной персоной, она каждый день получает множество сообщений, в которых юзеры оскорбляют ее за внешность и поведение. «Я честна со всеми вами и, в конце концов, я тоже человек и заслуживаю уважения», — посетовала она.

Кроме того, она пожаловалась на общество, которое призывает женщин «работать над отношениями с партнерами и спасать их» и призвала игнорировать такие установки. «Мы несем ответственность только за себя и за свои поступки», — заявила американка.

В заключение она отметила, что в настоящий момент чувствует себя счастливой, поскольку поняла, что достойна самого лучшего, а также поблагодарила подписчиков за поддержку.