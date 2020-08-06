Российские С-300 впервые заметили в Ливии

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 впервые заметили в Ливии. Об этом пишет Al Masdar со ссылкой на очевидцев.

В социальных сетях появились фотографии, подтверждающие нахождение С-300 в Ливии. Утверждается, что снимки сделаны недалеко от города Сирт, на территории, подконтрольной Ливийской национальной армии (ЛНА).

Портал Avia.Pro в свою очередь пишет об отсутствии полной уверенности в том, что речь идет именно о комплексе С-300, поскольку удалось подтвердить лишь нахождение в Ливии радара. «Среди друзей [фельдмаршала Халифы] Хафтара практически нет тех, кто бы мог передать ЛНА комплексы С-300. С большой вероятностью можно предположить, что речь идет российских средствах ПВО, вполне возможно, переброшенных с территории Сирии, которая в настоящий момент не задействует эти комплексы для отражения атак», — приводит портал слова неназванного военного аналитика.