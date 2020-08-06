Режиссеры «Матрицы» подтвердили, что этот культовый фильм о трансгендерах

Серия фантастических фильмов «Матрица» до сих пор вызывает немало вопросов у поклонников. В основном все они касаются ведущей темы кинотрилогии. Режиссер культовых боевиков Лилли Вачовски решила расставить все точки над «і».

В интервью Netflix Film Club женщина призналась, что на самом деле они с сестрой Ланой хотели осветить в этих фильмах проблему гендерной идентичности и принятия себя.

Лилли подтвердила, что некоторые фаны были правы, когда говорили, что «Матрица» — фильм о трансгендерах. Отметим, что сестры Вачовски являются одними из первых в Голливуде, кто открыто заявил о своей трансгендерности.

Как объяснила продюсер, в период выхода киноленты мир не был готов к такой достаточно деликатной теме, поэтому им с Ланой пришлось обратиться к художественным приемам вроде метафоры и аллегории.

Я рада, что фильмы оказались близки трансгендерным людям, которые подходят ко мне и говорят о том, как эти фильмы спасли им жизнь. – подытожила Лилли.