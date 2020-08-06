Правительство Израиля примет меры,чтобы не допустить паломничество хасидов в Умань в этом году

В ближайшие дни представители Миниздрава, МИД и Совета национальной безопасности Израиля встретятся, чтобы обсудить ситуацию с паломничеством хасидов в Умань на Рош а-Шана.

Об этом в среду, 5 августа, проинформировала израильская пресса.

Как сообщали СМИ ранее, в Минздраве Израиля не рекомендовали израильтянам участвовать в массовом паломничестве к месту захоронения рабби Нахмана, так как это может стать причиной распространения COVID-19.

Для этого в Израиле планируют развернуть общественные компании, чтобы убедить хасидов отказаться от поездки.

Вторым пунктом будет работа с украинским правительством, чтобы добиться запрета паломничества.

Если эти меры не принесут результатов, Израиль планирует отменить все полеты в Украину.

Напомним, что в Минздраве Израиля ранее заявили, что отнеслись бы с пониманием к запрету паломничества в Умань в ответ на соответствующие заявление МИД Украины.