Партия «Голос» окончательно определилась со своим направлением

Чтобы понимать почему Кира Рудык называет Порошенка «большим злом,чем Зеленский»,надо просто посмотреть на одно фото 2019 года.

Политолог Андрей Смолий пишет в Facebook, на фото та самая лидер «Голоса» Кира Рудык, для которой «враг Порошенко», а не Медведчук, Путин, Зеленский и другие реваншисты. Теперь то все ясно. Эта лидер еще весной 2019 года, в разгар избирательной кампании, когда одни боролись за язык, армию и веру, сидела за одним столом с «кварталовцами», Зеленским и другими лицами, который обливали грязью Украину.

Политолог пишет, позже, в июне-июле 2019-го эти же представители «Голоса» во главе с Вакарчуком ездили повсюду на западе страны и лили грязь на Порошенко и «Европейскую солидарность», отбирая голоса в пользу таких вот заявлений о «враге». Позже была маленькая надежда, что они изменились, но нет.

Сегодня «Голос» сделал свой выбор и это выбор в пользу «русскомирских» «слуг», «ОПЗЖ» и дальнейшего реванша московских сил.

По словам Смолия, все как в 1918-1921 годах. Тогда мы потеряли государство из-за игрищ вот таких «политиков», которые бегали на поклон по разным сторонам, вместо объединения, ради спасения страны. К большому сожалению, все повторяется