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Орландо Блум рассказал, как влюбился в Кэти Перри

Орландо Блум рассказал о первой встрече с Кэти Перри

Орландо Блум и Кэти Перри готовятся стать родителями. В интервью изданию Mirror актер рассказал о том, как познакомился с возлюбленной. Произошло это в 2016-ом году на церемонии вручения премий «Золотой глобус».

«Итак, я стоял на сцене и смотрел на публику, и она была там, просто сидела среди толпы людей. Я помню, что она была одета в красивое розовое платье. Тогда я подумал: «Вау, я думаю, что это Кэти Перри», — рассказал он.

На афтепати звезды познакомились ближе, и вскоре между ними завязался роман.

6 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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