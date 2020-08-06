Обыски в американском офисе Коломойского -это толстый намек для Зеленского

ФБР США проводит обыски в американских офисах олигарха Игоря Коломойского в Кливленде и Майами. 4 августа в американском Кливленде агенты ФБР провели обыски компании Оптима менеджмент Груп в бизнес-центре One Clevelend Center.

По словам агента ФБР Викки Андерсон, ордер на обыск также выдан в Майами. Правоохранительные органы США длительное время осуществляют расследование против Коломойского, однако впервые проводят такие масштабные следственные действия в офисах олигарха, такого еще не было даже в разгар противостояния по Привату в 2016-м.

Это не просто проблемы для Коломойского — это прямой удар, демонстрация, что Коломойский — нежелательная персона. Теперь проблемы могут начаться и у других структур, которые связаны с Коломойским, и с его структурами.

Очевидно, этот шаг является публичным и политическим, чтобы дать сигнал президенту Владимиру Зеленскому, опорой которого и деловым партнером Коломойский является до сих пор. США показывают, что неисполнение обязательств по программе МВФ и кадровые перестановки во власти они связывают с действиями Коломойского, и не допустят его усиления.

Это значит, что Вашингтон не собирается смотреть сквозь пальцы на продолжение кампании Коломойского по возврату Приватбанка. Это также сигнал, что Америка остается ключевым игроком украинской политики.