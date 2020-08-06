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Новый израильский танк Carmel управляется с помощью геймпада для Xbox

 

Израильский концерн по производству военной техники Israel Aerospace Industries представил прототип танка Carmel. Снаружи это обычная бронебойная машина, но управляют ею с помощью игрового контроллера для Xbox.

Обзор в Carmel осуществляется через панорамный экран, на него же выводится дополнительная информация — сведения о боезапасе, карта, телеметрия и другие необходимые данные. Инженеры специально проектировали танк таким образом, чтобы новобранцы израильской армии могли обучаться максимально быстро благодаря опыту видеоигр.

«Не скажу, что обучение у новобранцев теперь занимает несколько минут, но несколько часов — вполне реальное время. Они гораздо охотнее экспериментируют и гораздо меньше боятся, ведь это естественно для них. Это не совсем то же самое, что играть в Fortnite, но очень похоже, и удивительно, насколько быстро они экстраполируют свои навыки в операционную эффективность. Скажу честно, я не думал, что можно обучаться так быстро», — говорит полковник Уди Цур.

Управлять машиной помогает искусственный интеллект — для его обучения использовали StarCraft II. Алгоритм для танка написан на программном движке Unity.

Источник: Cybersport

6 августа, 2020 | Category: Израиль, Наука, Новости ﻿
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