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Недостаток витаминов при похудении приводит к обратному результату

Люди, придерживающиеся диеты, очень часто не понимают, что организм, недополучая важные витамины, начинает плохо функционировать, и в итоге все попытки сбросить лишний вес заканчиваются провалом. Диетологи рассказали, что дефицит некоторых витаминов в организме не только не поможет избавиться от лишних килограммов, но и затормозит процесс похудения.

Если вы решили придерживаться диеты, она должна включать в себя продукты с высоким содержанием некоторых витаминов. В частности, в ежедневном меню должны быть все витамины группы В. Они отвечают за усвоение пищи, за расщепление жиров и уничтожение запасов жира, за скорость обмена веществ, за регулирование уровня сахара в крови.

Также витамины группы В оказывают положительное влияние на работу щитовидной железы. Благодаря таким продуктам питания быстро приходит чувство насыщения, а это значит, что переедание вам точно не грозит.

При дефиците витамина D похудение просто невозможно, утверждают специалисты. Если организм испытывает нехватку солнечного витамина, вес человека, напротив, начинает увеличиваться даже в том случае, если рацион питания низкокалорийный.

6 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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