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Медсестра спасла трех новорожденных из разрушенной больницы в Бейруте

В Бейруте неназванная медсестра разрушенной больницы Аль-Рум спасла из руин трех новорожденных. Об этой истории на своей странице в Facebook рассказал корреспондент CNN Билал Явич.

На опубликованном снимке медсестра с младенцами на руках пытается дозвониться по стационарному телефону, чтобы получить помощь, так как из-за взрыва мобильная связь и электричество в городе не работали. По ее словам, в момент взрыва она находилась в родильном отделении и потеряла сознание. Затем она очнулась и уже в следующий момент несла детей на руках.

Билал Явич в своей публикации написал, что за 16 лет, что он работал фоторепортером, он никогда еще такого не видел, «особенно в больнице Аль-Рум».

Как рассказал CNN менеджер больницы по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Джордж Саад, в медучреждении в результате взрыва погибли 12 пациентов, четыре медсестры и два посетителя.

6 августа, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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