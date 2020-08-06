Какие шансы у Кравчука найти компромисс по Донбассу, который устроил бы все стороны

На днях новый глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что определенные положения Минских соглашений по-разному трактуются, а их необходимо читать одинаково всем сторонам урегулирования ситуации на Донбассе.

«Мы не можем ставить под сомнение то, что написано в Минских договоренностях, но мы можем сказать, что прошло немало времени, и эти пять лет показали, что некоторые положения документов не работают, или работают противоречиво, или трактуются по-разному. Поэтому нужно привести их в такую систему мышления и систему действий, с которыми согласятся все стороны, чтобы прекратить войну на Донбассе», — сказал

За этим довольно сумбурным заявлением вскоре последовал еще более противоречивый пассаж: Леонид Макарович сымпровизировал на вполне знакомый мотив о том, что нужно «услышать народ Донбасса».

«Я задаю вопрос: можно ли добиться мира на Донбассе, если не общаться с людьми, которые там живут? Там же живут граждане, и мы их называем украинцами. Если это украинцы — с ними необходимо вести диалог», — заявил Кравчук. При этом аксакал украинской политики не раскрыл секрет, как именно можно просто говорить с «украинцами Донбасса», находящимися на оккупированных территориях под дулом автоматов и вместо которых в Минск вояжируют московские марионетки.

Услышав несколько подобных сумбурных и взаимоисключающих заявлений, можно сделать вывод, что Кравчук таким образом пытался сбить с толку российских переговорщиков. Кроме того, эти пассажи могут быть направлены на разные аудитории — внешнюю и внутреннюю. Для переговоров в Минске и российских коллег, более того — для электората некоторых пророссийских партий вроде ОПЗЖ, Кравчук озвучивает готовность к компромиссам, прямым переговорам с ОРДЛО, критикует пятого президента и его несговорчивость.

Для другой части аудитории, которую можно обозначить как условно-патриотическую, первый президент, напротив, заявляет, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить так называемый «особый статус ОРДЛО» в Конституцию. «А некоторые, среди них и российская сторона, настаивают, что там, мол, именно так написано. И мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу», — говорит Кравчук.

То есть, через Кравчука озвучиваются месседжи, которые хотят слышать и Москва, и Запад и разные части украинцев. Тактика, которая до сих пор помогала Зеленскому удерживать симпатии разных регионов страны.

Старательно пережевывая в Минске приевшиеся формулировки насчет «расширения диалога», «достижения и улучшения взаимопонимания» и другие дипломатические уловки, Киев, судя по всему, готовит почву для всенародного референдума о статусе Донбасса. У Зеленского прекрасно знают: за предоставление оккупированным территориям автономии, или просто расширения прав двух областей выступает меньшинство украинцев. Другими словами, на Банковой могут переложить на украинцев озвучивание позиции о Донбассе, которая не нравится Кремлю. Причем завернуть это в красивую обертку: заявляя о неприятии внешнего давления, людям одновременно дадут право самим определить, чего они хотят для Донбасса. Против результатов референдума Кремлю будет сложно возразить. Наверняка в таком случае возвращать Донбасс в Украину никто не будет, и он может окончательно превратится в «украинское Приднестровье».

Но такой исход не особо огорчит Банковую, которая сначала получит нужные политические баллы, а затем сбросит с себя ответственность за трудноразрешимый вопрос и займется совсем другими задачами. Недаром Алексей Резников недавно анонсировал создание «восстановительного фонда» для неоккупированной части Донбасса, а Кравчук — свободную экономическую зону. Так что «профита» дельцам от Зе-команды с этого дела может хватить на годы вперед.

Впрочем, Украина — страна возможностей. Отношения Банковой и Кремля могут измениться, а результаты референдума освятят любые договоренности, ведь важно не как голосуют, а как считают. Команда президента настойчиво собирает вокруг себя представителей режима Януковича, так что ей наверняка расскажут, как правильно организовать «транзитный сервер» и получить нужные результаты.