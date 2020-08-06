Эмили Ратаковски позагорала в «голом» купальнике

Популярная супермодель Эмили Ратаковски снялась в крайне откровенном купальнике. Снимками она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Модель отправилась на пляж в купальнике своего бренда Inamorata woman. Звезда выбрала для рекламы микро-бикини бирюзового цвета.

Бюстгальтер купальника выполнен с мягкой «чашкой-шторкой», закрывая незначительную часть груди. Он завязывается не только сзади, но и спереди между грудью.

Трусики также выполнены в формате «шторки» и едва прикрывают интимную зону звезды. На фото Ратаковски позирует на пляже под тентом, а также за рулем велосипеда, надев джинсы.