Джастин Бибер показал, как они с женой Хейли проходили обряд крещения

Джастин Бибер не раз признавался, что вера для него очень важна. Его часто можно встретить на службе в пятидесятнической церкви Хиллсонг, последователем которой он и является. В эту же церковь ходила и его нынешняя жена Хейли Бибер (кстати, и его бывшая возлюбленная Селена Гомес тоже является ее последовательницей), так что религия сыграла немалую роль в их отношениях.

Недавно влюбленные решились на ответственный шаг — 23-летняя Хейли и 26-летний Джастин прошли обряд крещения, причем сделали это вместе. В своем инстаграме канадский музыкант поделился кадрами с религиозного таинства.

Тот момент, когда мы с моей женой Хейли Бибер вместе прошли обряд крещения. Это был один из самых особенных моментов в моей жизни. Исповедую нашу любовь и веру в Иисуса публично с нашими друзьями и семьей,

— подписал кадры певец.

Крестил пару пастор Джуда Смит, которого Джастин считает своим братом. Обряд, к слову, проходил не в церкви, а на открытой воде, в которую супруги опускались со своей яхты.

Отметил это событие Джастин бутылкой пива.

Джуда Смит и Джастин Бибер