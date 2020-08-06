Дуэйн «Скала» Джонсон купил лигу американского футбола

Голливудский актер, бывший спортсмен и рестлер Дуэйн Джонсон за $15 млн приобрел лигу американского футбола Xtreme Football League (XFL), сообщает Sportico.

В сделке вместе со звездой участвовала компания RedBird Capital Джерри Кардинале и партнер Джонсона по бизнесу, его бывшая жена Дэни Гарсия.

XFL оказалась на грани банкротства, в связи с чем терпящую бедствие лигу планировалось выставить на аукцион. Однако за несколько часов до начала торгов Джонсон и его партнеры сделали предложение, которое приняли владельцы.

Компания RedBird ранее уже проявила себя в спорте, сделав ряд инвестиций, связанных, в том числе, с Национальной футбольной лигой и ее игроками.

Приобретение XFL даст инвесторам возможность выбрать интеллектуальную собственность для развлекательных мероприятий. Лига американского футбола XFL была образована в 2001 году в партнерстве с NBC, но проект свернули после первого же сезона.

48-летний Дуэйн Джонсон является восьмикратным чемпионом по реслингу по версии WWE в тяжелом весе. До ринга «Скала» занимался американским футболом. Он играл за университет Майами, а также в Канадской футбольной лиге.

Последние несколько лет Дуэйн Джонсон, являющийся самым высокооплачиваемым актером мира, играет в сериале «Футболисты» («Ballers») о закулисье американского футбола.