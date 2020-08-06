Дмитрий Ярош сообщил кого он считает лучшим кандидатом на пост главы государства

Лидер «Правого сектора», нардеп 8-го созыва Верховной Рады Дмитрий Ярош сделал на свой странице неоднозначный и в чем-то даже интригующий пост. Нардеп написал, что его довольно часто спрашивают, кого он лично видит следующим президентом Украины.

Дмитрий Ярош отметил, на этот вопрос у него сегодня есть один ответ – лучшей кандидатурой в это время на этот важный пост в стране является генерал Михаил Забродский. «Больше, пока, писать ничего не буду. Скажу только одно: против бессилия должно быть сила, против хаоса – порядок, против бедности – благосостояние», – подчеркнул Ярош.

Отметим, сегодня Михаил Забродский – народный депутат фракции «Европейская Солидарность», один из приближенных к пятому президенту Украины Петру Порошенко. Забродский имеет звание Герой Украины, генерал-лейтенант, в прошлом командующий Высокомобильными десантными войсками ВСУ, проявил себя, как храбрый воин во время российско-украинской войны, имеет уважение и авторитет среди военнослужащих. В 2019-м году принял решение присоединиться к команде Петра Порошенко, заняться политикой.