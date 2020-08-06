«Дела» против пятого Президента Украины начали закрывать одно за другим

Киевский апелляционный суд снял арест с картин Порошенко. Выяснилось, что они арестованы фактически «по беспределу», без каких-либо доказательств нарушения Закона со стороны пятого президента Украины. То есть, действия ГБР были откровенно неправомерными. Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский журналист и блогер Павел Бондаренко.

Интересно отметить, что прошел почти месяц с того момента, как Генпрокуратура отказалась от определения меры пресечения Порошенко и причину отметила – «в связи с окончанием следствия». Тогда возникает закономерный вопрос: если следствие закончено и дело не имеет судебную перспективу, почему его до сих пор не передано в суд?

А если «следствие закончено» в том смысле, что дело закрыли за отсутствием факта преступления или еще по какой-то подобной причине, то надо бы об этом сказать, сообщить, что Петр Алексеевич ни в чем не виноват, извиниться перед ним и посадить за решетку тех, кто фальсифицировал дело.

«У нас умеют спускать дела на тормозах. Но получится ли в этот раз? Кстати, дело в отношении разжигания религиозной розни по заявлению одесских люмпенов, закрыто из-за отсутствия в действиях Петра Порошенко признаков преступления», – написал журналист.

Он добавляет, здесь важно не забывать, что 8 июля закрыли дело о незаконности продажи «Кузни на Рыбальском», а следователи ГБР заявили о том, что на них оказывалось давление со стороны политических оппонентов Порошенко. Прям лавина какая-то из развалившихся дел.