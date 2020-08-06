Британские инженеры разработали сенсорный экран нового типа

Компания Jaguar Land Rover совместно с британскими инженерами из Кембриджского университета разработала сенсорный экран, который будет полностью избавлен от отпечатков пальцев — благодаря искусственному интеллекту и специальным датчикам он не требует физического контакта.

Разработанная британскими инженерами технология так называемого предиктивного прикосновения использует искусственный интеллект и набор сенсоров, чтобы позволить управлять информационно-развлекательными системами автомобиля без необходимости физического контакта пальцев с поверхностью тачскрина.

Кроме очевидного отсутствия на дисплее отпечатков пальцев, в Jaguar Land Rover отмечают, что бесконтактный экран меньше отвлекает водителя и обеспечивает дополнительную защиту от распространения бактерий и вирусов.

Предиктивное прикосновение позволяет при помощи искусственного интеллекта на ранней стадии движения определять ту команду, которую пользователь намерен выбрать на экране, что, в свою очередь, увеличивает быстроту взаимодействия. Система отслеживания жестов использует сенсоры контроля изображения и радиочастотные датчики. Эти данные объединяются с контекстной информацией (профиль пользователя, дизайн интерфейса и окружающие условия) и с данными других датчиков (например, отслеживающего движение глаз водителя).

В итоге формируется возможность в реальном времени предсказывать намерения пользователя. Прогнозирующий алгоритм отслеживания прикосновения позволяет избавиться от необходимости прикасаться к интерактивному дисплею, что, в теории, способствует снижению риска распространения бактерий и вирусов через поверхности — в условиях пандемии коронавирусной инфекции это особенно актуально.