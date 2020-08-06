Боевики Вагнера будут выданы властям Украины

Журналист Дмитрий Гордон, который взял интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил, что его собеседник позволит экстрадировать задержанных россиян в Украину.

Журналист выразил надежду, что те из задержанных, кто причастен к конфликту на Донбассе, в результате окажутся в Киеве.

«Лукашенко пообещал зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину», — пишет в своем блоге Гордон.

По мнению украинского журналиста, среди россиян, задержанных в Беларуси, есть люди, которые причастны «к преступлениям против Украины», и они должны в итоге оказаться в руках силовиков в Киеве.

В Беларуси 29 июля были задержаны российские бойцы ПВК, их обвинили в попытке организации беспорядков в стране. Лукашенко сделал в адрес России несколько резких заявлений. Позже он провел переговоры с президентом Украины о выдаче задержанных Киеву за преступления в Донбассе.

Первый президент Беларуси Станислав Шушкевич рассказал СМИ, что Лукашенко использует ситуацию с задержанными бойцами, чтобы сохранить власть и повысить лояльность среди белорусов.

«Лукашенко в принципе не может выиграть выборы, у него очень низкий рейтинг. Поэтому он вынужден выпендриваться так, чтобы силы, которые его не поддерживают, услышали, что он угрожает России и пошли за него голосовать », — считает Шушкевич.