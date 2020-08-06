Белорусам пригрозили наказанием за участие в акциях протеста

В белорусском Министерстве внутренних дел пообещали не допустить хаоса и не позволить устраивать беспорядки на улицах в процессе продолжающейся в стране избирательной кампании, а также заверили, что могут противостоять нарушителям закона. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков в эфире телеканала.

«Мы не допустим хаоса и не позволим организовывать беспорядки на улицах, поверьте, у нас хватает сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать законы», — сказал Барсуков. Вместе с тем, он пояснил, что нынешняя избирательная кампания проходит в напряженных условиях, «проводятся несанкционированные мероприятия, звучат призывы к подрыву стабильности в республике».

«Все, что сейчас происходит, является частью политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации», — заявил Барсуков.

В отдельности он предупредил организаторов несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности, а еще настойчиво привал граждан не участвовать в таких мероприятиях. Также Барсуков подчеркнул, что, провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных мер, в том числе силовых, организаторы могут поставить под угрозу безопасность людей.