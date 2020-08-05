Зеленскому пришлось напомнить обнаглевшему Авакову кто в Украине президент

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не представляет угрозу президенту Украины Владимиру Зеленскому, ведь глава страны «четко объяснил», кто в стране главный. Об этом в интервью рассказал советник по антикризисным коммуникациям главы Офиса президента Михаил Подоляк. По словам Подоляка, Аваков не редко пытался перетянуть на себя функции президента, но Зеленский деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он определяет ключевые направления, а у Арсена Борисовича — безопасность.

На уточняющий вопрос, когда именно состоялся этот разговор между Зеленским и Аваковым, Подоляк ответил, что это — не вопрос одного разговора, а вопросы поведенческих внутренних реакций. По мнению Подоляка, эта диспозиция возникла в течение последних трех-четырех месяцев, когда уже стало точно понятно, что Зеленский серьезный игрок и он пришел на достаточно длительное время. Подоляк добавил, что испытывает к Авакову «теплые чувства» и считает, что «он — молодец», ведь удержаться на этой должности 6 лет — это, конечно, крутая история.

ASPI news писало, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил парламентской фракции «Слуга народа» условия, при которых станет возможным рассмотрение вопроса об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и готов к переменам.