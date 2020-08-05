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Зеленский обсудил с Лукашенко дальнейшую судьбу боевиков Вагнера

Зеленский рассчитывает на передачу Минском Киеву участников войны в Донбассе.

Лидеры Украины и Белоруссии обсудили вопрос об экстрадиции задержанных в Минске участников боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил Владимир Зеленский в среду, 5 августа.

По его словам, он сам позвонил белорусскому коллеге и попросил его посодействовать передаче подозреваемых в терроризме граждан «для привлечения к уголовной ответственности»,сообщается на официальном телеграмм-канале украинского лидера.

В ответ, по информации журналистов, Лукашенко заявил Зеленскому, что правоохранители Белоруссии готовы сотрудничать по данному вопросу.

5 августа, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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