Витамин D оказался не эффективнее плацебо при депрессии

Американским ученым не удалось доказать эффективность длительного приема витамина D 3 для профилактики депрессии в пожилом возрасте. Для этого ученые проанализировали данные о психическом здоровье более 18 тысяч человек, которые в течение пяти лет ежедневно принимали либо витамины, либо плацебо. И в той, и в другой группе количество людей с диагностированной депрессией или симптомами расстройства статистически не различалось. Статья опубликована в JAMA Network.

Основной функцией витаминов группы D в организме человека считается поддержание необходимого уровня кальция — за счет его связывания с магнием в желудочно-кишечном тракте. Например, у детей авитаминоз витаминов D (в частности, самого распространенного — D 3 ) — одна из основных причин развития рахита.

Недостаток витаминов D, в свою очередь, — довольно распространенная проблема для жителей стран с умеренным климатом: все же основной источник получения витамина для человека — воздействие прямых солнечных лучей. В случае дефицита, витамин D 3 советуют принимать дополнительно — в виде добавок или богатой им пищи. Но некоторые исследования указывают на то, что как раз дополнительный прием витаминов группы D как минимум при болезнях костей бесполезен.

При этом нельзя исключать, что при каких-то состояниях и заболеваниях восполнение недостатка витаминов в организме в действительности может помочь. Оливия Окереке (Olivia Okereke) из Массачусетской общеклинической больницы и ее коллеги решили проверить, может ли прием дополнительного витамина D 3 помочь при депрессии: его недостаток часто связывают с развитием аффективных расстройств, в частности — в пожилом возрасте.

В исследовании ученых приняли участие 18353 человека в возрасте старше 50 лет: примерно у 1,6 тысячи из них уже была диагностирована депрессия до начала исследования. Участников разделили на две группы: первой группе прописали ежедневный прием витамина D 3 (холекальциферола) в дозировке 2000 международных единиц (примерно равняется 50 микрограммам), а второй группе прописали плацебо. Препараты участники принимали в среднем в течение пяти лет; также ученые ежегодно обновляли информацию о здоровье участников — ее (вместе с демографическими данными) учли в качестве побочных переменных.

В конце исследования среди участников, принимавших витамин D 3 , ученые зарегистрировали 609 человек с диагностированной депрессией или депрессивными симптомами, а среди участников контрольной группы их было 625. Разница между группами оказалась статистически незначимой (p = 0,62).

Авторы работы заключили, что принимать витамины группы D дополнительно в пожилом возрасте может быть бесполезно — по крайней мере, для профилактики депрессии. Разумеется, это не говорит об общей бесполезности вещества: лечащий врач может назначать его для профилактики болезней костей или нарушений обмена веществ.

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