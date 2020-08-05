Велосипедисты из Финляндии попытались зарядить Tesla Model X

Основная идея электромобилей, во главе которых в настоящее время находятся авто Tesla, направлена на сохранение экологии и использования возобновляемой «зеленой» энергии. Организаторы финского шоу «Ennatystehdas» приняли решение провести идеальный эксперимент, в ходе которого для зарядки Tesla Model X была использована мускульная сила велосипедистов. Проведение зрелищного, но нереалистичного шоу, тем не менее, позволило сравнить расход энергии на подзарядку электрокара с энергией, требующейся для перемещения на велосипеде.



Велосипедисты, задействованные на финском шоу, пытались зарядить Tesla с использованием велотренажеров, передающих энергию на аккумуляторы машины. За 20 минут, отведенных девяти велосипедистам, они смогли выработать 1 кВт электричества, что позволит Tesla Model X с батареями емкостью 85 кВтч, переместиться на 2 километра.

Для зарядки аккумуляторов на 80% при использовании мускульной силы ног велосипедистов, потребовалось бы 1350 участников, непрерывно вращающих педали на протяжении одного часа. В тоже время одному среднему пользователю, при средней вырабатываемой мощности 250 Вт, потребовалось бы непрерывно крутить педали на протяжении 340 часов, либо более 14 суток непрерывно.