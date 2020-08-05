В Великобритании кот преодолел 64 км чтобы вернуться домой

Рыжий кот по кличке Гарфилд семь недель путешествовал по Великобритании, чтобы сбежать от своих новых хозяев и вернуться обратно к старым.

Когда их дети выросли и стали жить отдельно, 53-летний Нил Пейн и его 43-летняя жена Лиза из деревни Шиллингтон в британском графстве Бедфордшир решили вслед за ними выселить из дома и своего трёхлетнего рыжего кота по кличке Гарфилд. Чем было мотивировано такое решение, остаётся загадкой, но полосатому коту нашли новых хозяев на севере Лондона. Однако жить в столице Великобритании Гарфилду, видимо, не понравилось, потому что вскоре он бесследно исчез из своего нового жилища.

Спустя семь недель он, однако, появился на пороге своего прежнего дома в Шиллингтоне и терпеливо ждал на крыльце, пока кто-нибудь из хозяев соизволит впустить его обратно. По словам Нила, который обнаружил Гарфилда на крыльце, кот «плакал и жалобно смотрел на него». Мужчина не узнал своего прежнего питомца — видимо, почти за два месяца скитаний по Великобритании он изрядно перепачкался, однако когда на порог вышла Лиза и назвала имя кота, он прыгнул к ней на руки.

По словам бывших хозяев Гарфилда, после этого они решили всё-таки оставить кота жить у себя, так как он доказал свою преданность 64-километровым путешествием.