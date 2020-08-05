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В России обрушился железнодорожный мост. Есть жертвы

На территории страны-агрессора Российской Федерации произошло чрезвычайное происшествие. Речь идет о том, что в одном из районов военных учений произошло обрушение железнодорожного моста.

Как удалось выяснить корреспондентам, конструкции моста не выдержали нагрузки, из-за чего он и обрушился. Жертвами происшествия стали около двадцати человек – все они получили ранения или травмы.

Чрезвычайное происшествие произошло на территории Смидовичского района Еврейской автономной области. Как известно, там проводятся военные учения. В какой-то момент конструкция моста не выдержала нагрузки и рухнула. В свою очередь первый заместитель руководителя главы Смидовичского района Борис Королев заявил: «Военные никого туда не допускают, разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину. Они не просили, просто мы отреагировали».

5 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, Россия ﻿
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