В Нидерландах в профессиональную мужскую команду по футболу впервые включили девушку

В основную команду клуба «Фоарут» из девятого дивизиона Нидерландов включили 19-летнюю Эллен Фоккема. Она стала первой женщиной, которая сыграет в профессиональном чемпионате для мужчин, сообщается на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

«KNVB выступает за разнообразие и равенство. Мы считаем, что должно быть место для всех и каждого. Тем более, в таком случае мы поддерживаем принцип спортивной борьбы и конкуренции», — следует из сообщения, опубликованного на сайте союза.

Там отмечено, что включение женщины — это пока пилотный проект. Работает ли это, покажет время. В случае успеха KNVB рассмотрит изменение правила, запрещающего женщинам играть с мужчинами.