В Австралии нашли останки гигантских 150-килограммовых вомбатов

Палеонтологи из Австралии обнаружили при раскопках останки древних вомбатов огромных размеров. Исследовав их, они сделали вывод, что нынешние представители данного вида претерпели ряд мутаций.



Найдя новые череп и скелет доисторических жителей южной Австралии, учёные взялись за их изучение с помощью новейших технологий. При этом они решили провести анализ ещё одних останков этого вида, найденных в 1973 году. Им удалось выяснить, что представители вымерших давно вомбатов, значительно отличались от современных. Причём, как пишет издание Scientific Reports, отличия касались внешнего вида этих австралийских животных, их способа жизни и предпочтений в питании.

Исследователи смогли с максимальной точностью реконструировать останки и смоделировать их внешний облик. Симуляция получилась удивительной. Учёные решили даже основать для них отдельную группу древних животных под названием Mukupirna. При этом древнему вомбату дали имя Mukupirna nambensis.

Результаты исследований показали, что вымерший давно представитель древней фауны Австралии достигал огромного веса. Некоторые особи 25 миллионов лет назад достигали 150 килограммов. Это говорит о том, что дожив до наших дней, представители вомбатов в 4 раза уменьшились в размерах.

Исследователи отмечают, что древние вомбаты, судя по строению их тела, могли раскапывать грунт в поисках съедобных корней. Но их конечности ещё не были приспособлены для роющего образа жизни.

К слову, вомбаты — одни из живых символов Австралии. Ранее их было множество видов, но до нынешних времён смогли дожить только три из них. Эти сумчатые животные имеют родственные связи с коалами, обитающими также в Австралии.

Их предками были такие представители древнего мира, как огромные по размерам дипротодоны, которые были вегетарианцами животного мира, а также ужасные австралийские хищники — сумчатые львы.

Отмечено, что последние исследования пролили свет на многие ранее неизвестные вопросы в отношении эволюции ныне живущих вомбатов. Теперь, к примеру, стало известно, когда у них зародились навыки рытья.

В данное время палеонтологи продолжают вести раскопки на месте где, как предполагают эксперты, жили древние вомбаты десятки миллионов лет назад.